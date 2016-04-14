Пайетт продолжит наблюдать за ситуацией вокруг Касько и рад, что его отпустили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пайетт сказал журналистам.

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"Я хочу быть очень осторожным в этом вопросе, потому что, как вы знаете, продолжается судебный процесс, и мы хотим уважать украинское судопроизводство. Я видел очень решительные одобрение от ведущих представителей гражданского общества... Я заметил, что некоторые из наиболее уважаемых на международном уровне представителей Верховной Рады были сегодня на судебном заседании солидарны с господином Касько", - заявил Пайетт.

"И я, безусловно, рад видеть, что его отпустили сегодня. Поэтому, мы будем наблюдать за процессом, который происходит, и это одна из ключевых сфер, по моему мнению, где мы надеемся, будет продолжаться прогресс в последующие дни и недели в построении прокурорской системы, в которой украинское сообщество будет иметь доверие", - заявил Пайетт.

Как сообщал УНИАН, сегодня Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в аресте Касько и избрал меру пресечения в виде личного обязательства.

Касько заявил, что будет обжаловать в Апелляционном суде это решение суда.

15 февраля Пайетт заявил, что увольнение заместителя генерального прокурора Касько прервет прогресс реформ в Украине, в частности, в Генеральной прокуратуре.