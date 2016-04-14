Как проходило заседание суда по избранию меры пресечения Касько (фоторепортаж)
Печерский районный суд Киева сегодня, 14 апреля, проводит заседание по избранию меры пресечения бывшему заместителю генпрокурора Виталию Касько.
Адвокаты Касько перед началом суда просили об отводе прокуроров, однако суд им отказал. Также защита Касько настаивал на отклонении ходатайства прокуратуры из-за отсутствия обоснованного подозрения.
В свою очередь Генпрокуратура просила суд арестовать Касько с определением залога в сумме 1,8 млн грн.
Однако суд отклонил ходатайство прокуратуры относительно ареста Касько и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.
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Как сообщал УНИАН, поздно вечером 10 апреля Виталию Каськопрямо посреди улицы объявили подозрение в совершении особо тяжкого преступления.
Следователи ГПУ подозревают Касько в приобретении права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в особо крупных размерах, а также в использовании заведомо подложного документа.