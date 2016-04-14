В Раде обвиняют Гонтареву в антигосударственной политике и считают, что она должна уйти

Глава НБУ Валерия Гонтарева должна уйти в отставку за проводимую ею антигосударственную политику.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на заявление главы комитета Верховной Рады по промышленной политике и предпринимательству Виктора Галасюка, комментируя инициативу нардепов Михаила Головко и Олега Осуховского о создании временной следственной комиссии ВР по Валерии Гонтаревой.

"Мы считаем, что должна быть не просто комиссия, а Гонтарева должна уйти в отставку. Это должен быть вообще первый шаг, поскольку человек, который проводит денежную и кредитную политику не в интересах страны, просто не может занимать эту должность. Из-за этой политики граждан сделали в три раза беднее. Сегодня Гонтарева выступает против создания экспортно-кредитного агентства, которое способно исправить ситуацию в промышленности, способствовать развитию отечественного производства, помогать украинским малым и средним производителям выходить на иностранные рынки. Она против этого. Я считаю, что это антигосударственная политика. Поэтому мы поддерживаем вообще отставку Гонтаревой с этой должности. На эту должность должен прийти человек, который будет отстаивать украинские интересы, и действовать в интересах украинского общества, а не так, как это происходит сегодня", - отметил Галасюк.

По его мнению, президент в этом вопросе должен прислушаться к позиции украинского общества.

"Мы понимаем, что Президент, по сути, ее защищает и держит на этой должности, несмотря на оценку общества и представителей банковской системы. Но она разрушает украинскую промышленность", - резюмировал нардеп.

Отмечается, что народные депутаты Михаил Головко и Олег Осуховский инициируют создание временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию действий главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, направленных на поддержку российских банков. По словам нардепов, политика Гонтаревой угрожает национальной безопасности Украины. Об этом парламентарии заявили на брифинге в Верховной Раде.

"Мы требуем создания временной следственной комиссии. Наша депутатская группа "Свобода" направила письма к руководителям фракций, чтобы они подали кандидатов во временную следственную комиссию. Мы предлагаем проголосовать это постановление в парламенте и призываем фракции поддержать нас и, в конце концов, разобраться, на чьей стороне работает сегодня руководство Национального банка Украины", - заявил Михаил Головко.

Читайте такжеЭксперты считают, что Гонтарева должна уйти вслед за Яценюком

Олег Осуховский отметил, что ожидает создания ВСК по пророссийской политике Гонтаревой уже на следующей неделе. Михаил Головко подчеркнул, что за период руководства Нацбанком Валерией Гонтаревой, российские банки вдвое увеличили свою долю на украинском рынке и продолжают вытеснять украинские финучреждения.