МИД Украины о запрете Меджлиса: Кремль превратил Крым в зону притеснений, запугиваний и преследований

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Это решение стало очередным шагом в цепи преступлений российской оккупационной власти против представителей крымскотатарского народа, коренного народа Крыма. Считаем это нарушением обязательств Российской Федерации по международному праву как государства-оккупанта, а также Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - сообщается в заявлении.

В МИД подчеркнули, что за последние два года Кремль превратил украинский полуостров на "зону притеснений, запугиваний и преследований, массовых нарушений фундаментальных прав и свобод". "На этом фоне упреки в адрес Меджлиса в осуществлении им экстремистской деятельности выглядят особенно цинично", - отметили в МИД.

Читайте такжеЧубаров призывает срочно созвать Совет Безопасности ООН из-за запрета Меджлиса

При этом, Кремль всеми своими агрессивными действиями против Украины продолжает откровенно пренебрегать международным правом и справедливыми требованиями всего цивилизованного мира.

"Украина призывает все демократические страны мира потребовать от государства-оккупанта безотлагательно прекратить массовые нарушения фундаментальных прав и свобод на полуострове; предоставить доступ к временно оккупированной Автономной Республики Крым международным организациям для проведения постоянного мониторинга ситуации с правами человека; объединить усилия с целью деоккупации Крыма", - подытожили в МИД.

Читайте такжеПорошенко о запрете Меджлиса: Это восстановление сталинской политики в отношении коренного народа Крыма

Как сообщал УНИАН, сегодня так называемый "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская вынесла решение о приостановке деятельности Меджлиса крымских татар.

Копия документа вручена представителям общественного объединения.

"Сегодня мной было принято решение о приостановлении деятельности общественного объединения "Меджлис крымскотатарского народа" с целью недопущения нарушения федерального законодательства", - сказала Поклонская.

В своем решении Поклонская ссылается на статьи 9 и 10 российского закона "О противодействии экстремистской деятельности". Решение российской прокуратуры Крыма" было направлено в Министерство юстиции РФ для включения его в общий перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена на территории РФ.

Читайте такжеМеджлису необходимо предоставить статус государственного органа Украины, законопроект готовится - депутат

"Приостанавливаются права общественного объединения. Им запрещается пользоваться всеми государственными и муниципальными СМИ, они не могут проводить различные публичные массовые мероприятия, использовать банковские вклады и вообще проводить любую работу. Вся их пропаганда будет запрещена", - пояснила "прокурор Крыма".