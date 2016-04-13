Нардеп рассказал, сколько в Раде собрано подписей для создания комиссии по оффшорам Порошенко

Об этом в комментарии УНИАН сообщил депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

"По состоянию на сегодняшний день - более 50 (подписей — УНИАН) точно", - сказал депутат.

В целом для рассмотрения такой инициативы необходимо минимум 150 подписей.

По его словам, "речь идет о создании специальной временной следственной комиссии, в порядке, предусмотренном ст. 111 Конституции Украины относительно начала процедуры импичмента".

"Это единственный путь, а ВСК уже решает: запускать процедуру импичмента или нет", - сказал Мосийчук.

Читайте также"Запрещать офшорные компании - путь тупиковый": Порошенко назвал шаги по деофшоризации бизнеса

Как сообщал УНИАН, 4 апреля фракция Радикальной партии выступила с требованием создать в Верховной Раде временную следственную комиссию по расследованию ситуации с офшорами и начать процедуру импичмента президента Украины Петра Порошенко.

"Фракция Радикальной партии требует немедленно собрать внеочередное заседание украинского парламента для того, чтобы создать согласно статье 111 Конституции Украины специальную временную следственную комиссию для начала процедуры импичмента президенту Украины", - сказал лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко и отметил, что эта ВСК должна расследовать "факты злоупотреблений, факты коррупции в действиях президента Украины".

Как сообщал УНИАН, 3 апреля были обнародованы так называемые "панамские документы" об использовании офшоров многими влиятельными политиками мира, в которых в том числе упоминался Порошенко. В этот же день украинские СМИ сообщили, что Порошенко основал три офшора для реструктуризации активов кондитерской корпорации Roshen, основателем которой он является.

Сразу после этого финансовые советники Порошенко сообщили, что Roshen передан в траст, и президент не имеет отношения к операционной деятельности этого актива, деятельности вокруг этого актива, а также к процессам его продажи.

При этом советники Порошенко подчеркнули, что траст оказался единственным возможным инструментом, позволяющим главе государства передать принадлежавшие ему активы в управление или для последующей продажи.

Позже сам Порошенко пояснил, что офшорные компании в Голландии, на Кипре и на Британских Виргинских островах были зарегистрированы с целью передачи Roshen в управление инвестиционному банку Rotschild, а не с целью минимизации налоговых отчислений.

"Моя страна находится в состоянии войны. И никто не хочет покупать мои активы, особенно учитывая тот факт, что часть их арестована и находится на оккупированных территориях и в Российской Федерации. Это (создание оффшорной компании для передачи активов в траст – ред.) абсолютно прозрачный механизм, который используется во всем мире. Все очень просто. Компанию зарегистрировала по моему требованию известная юридическая фирма с четкими целями и по очень прозрачной процедуре", - сказал Порошенко.

Справка УНИАН. Согласно расследованию журналистов проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), президент Украины Петр Порошенко основал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию «Roshen», не указав сведений об этом в своих имущественных декларациях.

В распоряжении журналистов оказались документы, полученные от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, которая предоставляет услуги по регистрации и ведению офшорных компаний.

По информации журналистов, этот шаг позволил Порошенко избежать уплаты налогов в Украине, а также сделать инвестиционно привлекательными собственные активы, прежде всего корпорацию «Roshen».