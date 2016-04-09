Большинство фракций Рады выступили за создание комиссии по офшорам Порошенко - СМИ

Председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, заявил, что его политсила будет голосовать за создание Временной следственной комиссии (ВСК), передает ZN.UA.

Председатель депутатской фракции Радикальной партии Олег Ляшко также заявил, что основания к старту процедуры импичмента президента может дать только Специальная временная следственная комиссия Верховной Рады. "Мы уже инициировали создание такой комиссии, поэтому, вне всякого сомнения, будем активно участвовать в ее работе", - отметил он.

Похожего мнения придерживаются и в "Батькивщине". Как заявил заместитель председателя фракции Сергей Соболев, выводы по поводу истории с офшорами должна сделать Специальная временная следственная комиссия, специальный прокурор и специальные следователи.

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Фракция "Самопомич" также готова голосовать и за создание специальной следственной комиссии, и за закон о следственных комиссиях, и за закон о президенте, заявил лидер партии Андрей Садовой.

В то же время Ярослав Москаленко, председатель депутатской группы "Воля народа", заявил, что в случае вынесения согласованного проекта нового закона о ВСК, в котором будут учтены замечания КС, депутатская группа не будет блокировать принятие этого закона, но за создание комиссии по ситуации с офшорами голосовать не будет.

Как сообщал УНИАН, согласно расследованию журналистов проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), которое основывается на документах от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, президент Украины Порошенко основал три офшорных компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, не указав сведений об этом в своих имущественных декларациях. По информации журналистов, такой шаг позволил Порошенко избежать уплаты налогов в Украине, а также сделать инвестиционно привлекательными собственные активы, в первую очередь корпорации Roshen.

Вместе с тем Порошенко заявил, что отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям.

В свою очередь финансовые советники президента подчеркнули, что на самом деле Roshen передана в траст, и президент не имеет отношения к операционной деятельности этого актива, деятельности вокруг этого актива, а также к процессам его продажи.