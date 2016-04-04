Порошенко отреагировал на "офшорный скандал"

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я первое должностное лицо в Украине, которое серьезно относится к декларированию своих доходов, уплате налогов и вопросу конфликта интересов, которые решаю в рамках украинского законодательства и международного частного права", - заявил он.

"Став президентом, я отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям", - заверяет Порошенко.

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"Ожидаю, что они предоставят исчерпывающие объяснения для украинской и международной прессы", - добавил президент.

Я первое должностное лицо в Украине, которая серьезно относится к декларированию своих доходов, уплаты налогов и вопрос конфлі... Опубликовано Петр Порошенко4 апреля 2016 г.

Как сообщалось, согласно расследованию журналистов проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), который основывается на документах от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, президент Украины Порошенко основал три оффшорных компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию «Roshen», не указав сведений об этом в своих имущественных декларациях.

В целом в расследовании говорится о соглашениях и оффшорах 12 действующих и бывших президентов стран, более 120 бизнесменов.