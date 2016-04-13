Депутат из "Видродження" "кнопкодавил" за троих однопартийцев (видео)

Это произошло во время голосования за закон №4342 проект постановления о внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2016 году", передает "Чесно".

Кроме своей, он также нажал на три кнопки своих коллег по депутатской группе.

Отметим, что это не первый зафиксированный факт кнопкодавства Шипко, на пленарном заседании 2 марта 2015 года он кнопкодавил вместе с сопредседателем депутатской группы партии "Видродження".