В Раде для предотвращения кнопкодавства планируют установить новую систему голосования

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламента, об этом председатель ВР Владимир Гройсман заявил, общаясь с журналистами во время ознакомления с изменениями, происходящими в работе Аппарата Верховной Рады.

«Нынешняя система голосования довольно устаревшая, и сейчас мы работаем над тем, чтобы поддержать ее надлежащее функционирование. В дальнейшем мы планируем внедрить новую систему, в том числе, с отпечатками пальцев, чтобы депутаты могли голосовать максимально персонально. Но это потребует больших финансовых ресурсов. Мы сейчас ищем решение, и мы его представим, когда решение будет найдено. Это должна быть надежная и защищена от любых вмешательств система», - заявил он.

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При этом Гройсман объяснил, что нынешняя система была рассчитана на 10 лет, а работает уже 13. По его словам, сегодня надо устранить соответствующие технические проблемы, чтобы она могла поработать до установки новой системы.

«Но для того, чтобы поменять систему на современную, надо перестроить весь зал голосования», - отметил Гройсман.