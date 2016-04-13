"Народный фронт" претендует на 7 должностей в правительстве - депутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

“Народный фронт” заявил о своих делегатах на работу в 7 министерств. Это предварительная договоренность между двумя фракциями”, - сказал депутат.

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Он отметил, что тогда, когда речь шла о возможности создания коалиции из трех фракций, то вакантные должности были “зарезервированы” для потенциальных партнеров для коалиции, но “Батькивщина” сейчас не принимает участия в формировании нового правительства.

Семерак заверил, что внутри их фракции нет проблем по их претендентам.

“Задержка сегодня существует в том, что не состоялось собрание коалиции и не состоялась формальная инициатива фракции БПП по их кандидату на пост премьер-министра”, - сказал Семерак и добавил, что по словам депутатов от “Блока Петра Порошенко”, пока не определены кандидатуры в 3-4 министерства, на которые эта фракция претендует.

Парламентарий выразил надежду, что уже сегодня состоится общее собрание коалиции. В таком случае, он прогнозирует, что уже завтра парламент может перейти к рассмотрению вопроса о составе правительства и его программе действий.

На вопрос о том, что раньше “Народный фронт” якобы претендовал на 6 министерств, Семерак отметил, что раньше речь шла о меньшем числе именно из-за того, что коалиция планировалась в составе трех фракций. Он напомнил, что предложения “Народного фронта” - это оставить министров, которые показали эффективную работу, - министр внутренних дел, министр юстиции, министр молодежи и спорта и министр культуры.

“Также мы вносим предложения относительно руководителей Министерства образования, Министерства экологии и Министерства инфраструктуры”, - сказал депутат.

Так, он отметил, что согласовано, что “Народный фронт” предлагает 7 претендентов, но “есть еще такой инструмент, как вице-премьеры, и этот инструмент остается в руках наших партнеров”.