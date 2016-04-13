Гройсман: Уже согласован формат правительства, которое должно получить поддержку коалиции

На сегодняшний день уже согласован формат правительства, которое должно получить поддержку коалиции.

Об этом председатель Верховной Рады Украины, вероятный кандидат на пост премьер-министра Владимир Гройсман заявил в своем видеообращении на Facebook.

"Считаю, что на сегодняшний день уже есть согласованный формат, который, возможно, должен получить поддержку действующей коалиции и фракций", - заявил Гройсман.

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Он также добавил, что новое правительство должно стабилизировать ситуацию в стране, продолжить реализацию реформ.

Новое Министерство финансов, по словам Гройсмана, должно обеспечить финансовую стабильность, среднесрочное планирование финансов, проводить эффективные переговоры с международными финансовыми организациями.

В свою очередь Министерство экономики и торговли должно обеспечить дерегуляцию, стабилизацию и рост уровня экономики.

Как сообщал УНИАН, сегодня Гройсман заявил, что завтра, 14 апреля, Верховная Рада может проголосовать за назначение нового состава правительства.