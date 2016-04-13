Гройсман: Уже согласован формат правительства, которое должно получить поддержку коалиции
Новое правительство должно стабилизировать ситуацию в стране, продолжить реализацию реформ.
На сегодняшний день уже согласован формат правительства, которое должно получить поддержку коалиции.
Об этом председатель Верховной Рады Украины, вероятный кандидат на пост премьер-министра Владимир Гройсман заявил в своем видеообращении на Facebook.
"Считаю, что на сегодняшний день уже есть согласованный формат, который, возможно, должен получить поддержку действующей коалиции и фракций", - заявил Гройсман.
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Он также добавил, что новое правительство должно стабилизировать ситуацию в стране, продолжить реализацию реформ.
Новое Министерство финансов, по словам Гройсмана, должно обеспечить финансовую стабильность, среднесрочное планирование финансов, проводить эффективные переговоры с международными финансовыми организациями.
В свою очередь Министерство экономики и торговли должно обеспечить дерегуляцию, стабилизацию и рост уровня экономики.
Как сообщал УНИАН, сегодня Гройсман заявил, что завтра, 14 апреля, Верховная Рада может проголосовать за назначение нового состава правительства.