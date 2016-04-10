Президент видит Гройсмана новым премьер-министром

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что новым премьер-министром Украины станет нынешний председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.

Об этом он сообщил сегодня в интервью украинским телеканалам.

«Я уже отметил не один раз, что я буду работать с любым премьер-министром», - сказал президент.

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«Если коалиция способна сама сформировать, пожалуйста, формируйте – я буду работать с любым премьер-министром, в том числе с Владимиром Гройсманом», - отметил он, добавив, что также было предложение назначить технократическое правительство во главе с действующим министром финансов Натальей Яресько.

«К сожалению, тогда состоялись дискуссии, большинство фракций, которые декларировали свое проевропейское направление, отказались войти в коалицию и поддержать кандидатуру Яресько, то шансов на технократическое правительство почти не осталось, но уверен в том, что во вторник мы должны иметь коалицию, и я должен иметь внесенную кандидатуру премьер-министра», - отметил Порошенко.

«Я ожидаю, что это будет Гройсман, но я буду работать с любым премьер-министром», - подчеркнул президент.