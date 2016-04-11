Экс-посол заявил, что Европа должна игнорировать результаты референдума в Нидерландах

Об этом говорится в его открытом письме на "Европейской правде".

"Я искренне надеюсь, что остальная часть Европы будет игнорировать эту неудачу и даст голландскому правительству время на выход из беспорядка референдума", - написал Серри.

По его словам, инициаторы референдума прямо признавались перед голосованием, что этот референдум не имел ничего общего с Украиной.

"Все, что они смаковали после голосования, были пиво и "триумф" голландской демократии, который, правда, не включал 68% голландцев, которые не пришли на голосование или намеренно, как сделал я, бойкотировали его", - написал Серри.

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Он добавил, что украинцам ни в коем случае нельзя опускать руки после этого референдума. "Не чувствуйте себя смущенными и удваивайте свои усилия на пути, который вы выбрали для себя. Так вы докажете вашим критикам, что они были неправы", - добавил экс-посол.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

На голосование был вынесен вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?».

По данным избирательного сервиса Нидерландского информационного агентства ANP Verkiezingsdienst, обнародованным на сайте телеканала NOS, «за» проголосовали 38,1%, «против» - 61,1%.

Официальные данные должны быть объявлены Избирательной советом Нидерландов 12 апреля.