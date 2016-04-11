G7 призвала Москву соблюдать Минские договоренности и повлиять на боевиков

Министры иностранных дел стран "большой семерки" в понедельник, 11 апреля, призвали Россию прилагать больше усилий для урегулирования конфликта на Украине.

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На встрече в Хиросиме Москву настоятельно попросили оказать влияние на боевиков на востоке Украины и вновь подчеркнули прямую связь между снятием западных экономических санкций с РФ с соблюдением минских договоренностей, передает русская редакция DW.

Согласно тексту коммюнике, попавшему в распоряжение агентства dpa, аннексия Россией украинского полуострова Крым рассматривается странами "большой семерки" как нарушение международного права.

"Мы ожидаем, что Россия будет соблюдать свои обязательства", - сказано в тексте.

Все заинтересованные стороны должны в полном объеме выполнять минские соглашения для решения проблемы мирным путем и дипломатическими средствами, указали главы внешнеполитических ведомств стран G7. В то же время дипломаты проявили заинтересованность в диалоге с Москвой.

Министры иностранных дел стран Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии 10 и 11 апреля обсуждают в Хиросиме проблемы глобального терроризма, миграционный кризис, тему нераспространения ядерного оружия, конфликты в Сирии и в Украине.