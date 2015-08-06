Минутой молчания почтила Япония жертв атомной бомбардировки Хиросимы (фотогаллерея)

Десятки тысяч местных жителей, политические и общественные деятели, а также делегации от иностранных государств собрались в Парке Мира в центре города, передает ТАСС.

В 08:15:01 по местному времени (02:15:01 кв) - точно в момент взрыва бомбы 6 августа 1945 - была объявлена минута молчания, отсчет которой велся ударами колокола. Перед минутой молчания мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также члены общественных организаций возложили венки из желтых и белых цветов к мемориалу, расположенному в центре Парка Мира.

"Я приношу свои соболезнования душам всех жертв атомной бомбардировки, всем пережившим эту трагедию и членам их семей, - говорится в заявлении японского премьера, распространенном его канцелярией в социальных сетях за полчаса до начала церемонии. - И я клянусь, что мы добьемся того, что мир полностью откажется от ядерного оружия".

Япония представит на предстоящей в сентябре 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проект новой резолюции по ликвидации ядерного оружия, добавляет ТАСС.

"Этой осенью Япония представит на Генеральной Ассамблее ООН новую резолюцию, призывающую к ликвидации ядерного оружия, - сказал глава японского правительства. - Наша страна - единственная, пострадавшая от ядерного удара, и на нас возложена миссия сделать так, чтобы каждый узнал о бесчеловечности этого оружия", - заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ, выступая на церемонии памяти.

Абэ подчеркнул, что правительство Японии продолжит оказывать поддержку пережившим атомные бомбардировки.

Ранним утром 6 августа 1945 года японские ПВО заметили приближение к Хиросиме небольшой группы боевых самолетов США, однако командование приняло решение не осуществлять их перехват. В результате американский бомбардировщик B-29 "Энола Гэй" под управлением полковника Пола Тиббетса беспрепятственно пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу под названием "Малыш", от взрыва которой моментально погибли от 70 до 100 тыс человек.