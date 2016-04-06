Как голландцы голосуют на референдуме об ассоциации с Украиной (фото)

Хотя референдум и носит консультативный характер, в случае негативного ответа вопрос будет вынесен в парламент повторно. Референдум будет признан действительным, если явка превысит 30% от общего количества избирателей, из которых большинство (более 50%) определяет результат.

На референдуме уже проголосовал премьер-министр страны Марк Рютте, который также призвал сограждан поддержать Соглашение об ассоциации Украины и ЕС на сегодняшнем референдуме.

Как ранее сообщал УНИАН, в Нидерландах соцслужбы отказались публиковать в течение дня данные о явке на референдум.