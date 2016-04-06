Как голландцы голосуют на референдуме об ассоциации с Украиной (фото)
15:52, 06 апреля 2016Политика
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В Нидерландах 6 апреля проходит референдум, на котором голландцам предлагают высказаться по поводу того, поддерживают ли они ассоциации Украины с Европейским Союзом.
Премьер Нидерландов Марк Рютте голосует на референдуме / REUTERS
Хотя референдум и носит консультативный характер, в случае негативного ответа вопрос будет вынесен в парламент повторно. Референдум будет признан действительным, если явка превысит 30% от общего количества избирателей, из которых большинство (более 50%) определяет результат.
На референдуме уже проголосовал премьер-министр страны Марк Рютте, который также призвал сограждан поддержать Соглашение об ассоциации Украины и ЕС на сегодняшнем референдуме.
Как ранее сообщал УНИАН, в Нидерландах соцслужбы отказались публиковать в течение дня данные о явке на референдум.
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