Как голландцы голосуют на референдуме об ассоциации с Украиной (фото)

15:52, 06 апреля 2016
Политика
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В Нидерландах 6 апреля проходит референдум, на котором голландцам предлагают высказаться по поводу того, поддерживают ли они ассоциации Украины с Европейским Союзом.

Премьер Нидерландов Марк Рютте голосует на референдуме / REUTERS

Хотя референдум и носит консультативный характер, в случае негативного ответа вопрос будет вынесен в парламент повторно. Референдум будет признан действительным, если явка превысит 30% от общего количества избирателей, из которых большинство (более 50%) определяет результат.

На референдуме уже проголосовал премьер-министр страны Марк Рютте, который также призвал сограждан поддержать Соглашение об ассоциации Украины и ЕС на сегодняшнем референдуме.

Как ранее сообщал УНИАН, в Нидерландах соцслужбы отказались публиковать в течение дня данные о явке на референдум.

Голосование на референдуме в Нидерландах
Голосование на референдуме в Нидерландах /  © REUTERS
Голосование на референдуме в Нидерландах
Голосование на референдуме в Нидерландах /  © REUTERS
Голосование на референдуме в Нидерландах
Голосование на референдуме в Нидерландах /  © REUTERS
Премьер Нидерландов голосует на референдуме
Премьер Нидерландов голосует на референдуме /  © REUTERS
Премьер Нидерландов голосует на референдуме
Премьер Нидерландов голосует на референдуме /  © REUTERS
Голосование на референдуме в Нидерландах
Голосование на референдуме в Нидерландах /  © REUTERS
Противник ассоциации Герт Вилдерс во время голосования
Противник ассоциации Герт Вилдерс во время голосования /  © REUTERS
Агитация на тему референдума в Нидерландах
Агитация на тему референдума в Нидерландах /  © REUTERS
Агитация на тему референдума в Нидерландах
Агитация на тему референдума в Нидерландах /  © REUTERS

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