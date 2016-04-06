В Нидерландах соцслужбы отказались публиковать в течение дня данные о явке на референдум - депутат

Об этом сообщила народный депутат Украины (фракция «Блок Петра Порошенко») Светлана Залищук на брифинге во время скайп-включения из Гааги.

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«Самые крупные медиа и социологические службы договорились между собой не публиковать в течение дня информацию по явке. В то же время муниципалитеты намерены обнародовать свои данные и, таким образом, партии смогут посчитать приблизительную явку и сами результаты», - сказала она.

По словам Залищук, последние результаты дают возможность прогнозировать явку между 28% и 31%.

«То есть, интрига сохраняется», - констатировала политик.

Она сообщила, что данные экзит-пола будут обнародованы сразу после закрытия участков, то есть после 9 часов вечера. Залищук напомнила, что, если желающих проголосовать будет меньше 30%, то референдум будет считаться несостоявшимся.

«На сегодняшний день вся социология показывала, что в случае достижения необходимой явки "против" будет больше, чем "за" с небольшим перевесом», - отметила Залищук.

По ее словам, если разрыв будет большим, то большинство политических сил уже сказали, что они не смогут проигнорировать голоса своих избирателей.

«В таком случае это будет прецедент, поскольку на сегодняшний день нет соответствующего примера в истории проведения референдумов в ЕС, на который можно будет опереться. Таким образом, премьер-министр Нидерландов должен будет поехать в ЕС для проведения политических консультаций по выходу из ситуации», - считает Залищук.