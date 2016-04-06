СМИ рассказали, какой может быть новая Рада в случае внеочередных выборов (инфографика)

Зато будет 3-4 партии (БПП, ОБ, "Батькивщина", "Самопомич") которые получат примерно похожие показатели, говорится в расследовании "Украинской правды".

При этом, по словам издания, для них эти схожие показатели будут означать совершенно разное: для БПП это будет полным провалом, зато для "Оппоблока" и партии Тимошенко – ощутимым усилением своих позиций.

Кроме того, исчезнет мощная фракция "Народного фронта", которая по партийным спискам выиграла прошлые выборы, но рейтинг которого потянул за собой премьер-"камикадзе".

К партиям, которые сейчас заседают в Раде, на новых выборах может вернуться "Свобода" и партия Анатолия Гриценко "Гражданская позиция", которые на прошлых выборах подошли близко к 5-процентному барьеру, но взять его не смогли.

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Единственным действительно новым игроком на политической арене, согласно опросам, украинцы видят политический проект Саакашвили.

Для Порошенко, который грозится объявить выборы, такой расклад сил в будущей Раде будет весьма проблематичным. Усиление позиций Тимошенко, с которой Петр Алексеевич не научился договариваться еще со времен Оранжевой революции, приход в парламент его резких критиков из "Свободы" и партии Гриценко ничего хорошего для БПП не предвещают, подчеркивают в УП.

Здесь не перекроешь разрыв даже по мажоритарке, на которой партия Порошенко на прошлых выборах была "успешной", подытоживается в расследовании.