Порошенко остается лидером президентских симпатий, Тимошенко - на втором месте - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина.

Согласно результатам опроса, за Порошенко готовы голосовать 17,2% опрошенных, за Тимошенко – 15,9%.

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Кроме того, на выборах главы государства кандидатуру лидера партии «Объединение «Самопомич» Андрея Садового готовы поддержать 11,8% респондентов, председателя Радикальной партии Олега Ляшко — 11,8%, партии «Оппозиционный блок» Юрия Бойко — 10,7%, партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко — 10,6%, «Правого сектора» Дмитрия Яроша — 3,6%, лидера партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Геннадия Корбана — 3,1%, бизнесмена Игоря Коломойского — 2,5%, премьер-министра Арсения Яценюка — 1,9%, мэра Киева Виталия Кличко — 1%, председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана — 0,8%, за других кандидатов готовы голосовать 9,1%.

На вопрос о выборе кандидата во время опроса отвечали только те, кто сказал, что пойдет на выборы и определился с выбором кандидата.

Институт Горшенина провел опрос с 8 по 17 февраля. Всего было опрошено 2 тыс. респондентов, погрешность выборки не превышает 2,2%.