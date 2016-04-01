Обама: США, Южная Корея и Япония должны вместе ответить на провокации Пхеньяна

Об этом он заявил на встрече с президентом Южной Кореи Пак Кын Хэ и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которая состоялась в рамках саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне, сообщает радио "Свобода". "Мы едины в достижении общей цели сдерживания и защиты от северокорейских провокаций. Мы признаем, что безопасность наших стран связана между собой, и мы должны работать вместе, чтобы решить эту проблему. Мы также признаем, что имеет важное значение для всего международного сообщества пристальное слежение за соблюдением строгих мер безопасности ООН, которые были приняты с учетом пуски баллистических ракет и ядерную деятельность, к которой причастен Пхеньян", – подчеркнул Барак Обама.

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В Вашингтоне 31 марта и 1 апреля продолжается саммит по ядерной безопасности, на который прибыли десятки мировых лидеров и делегаций. Участники конференции обсуждают меры по защите ядерных материалов от попыток экстремистских организаций завладеть компонентами для изготовления так называемой "грязной бомбы".

Среди вопросов повестки дня – ядерная программа Северной Кореи и потенциальные угрозы со стороны этого государства, которое неоднократно объявляло о проведенных испытаниях ядерных зарядов и ракет различного радиуса действия.

Саммит проводится по инициативе президента США Барака Обамы с 2010 года и проходит раз в два года.