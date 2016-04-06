Референдум в Нидерландах: явка в Гааге и Роттердаме едва 5%

Явка на голосовании в Роттердаме составила лишь 5,4 процента по состоянию на 11.00, в Гааге на это же время отдали свои голоса около 4,6 процента жителей.

Как пишет volkskrant.nl на выборах Европейского парламента в 2014 году около 10:30 уже 8 процентов голландцев отдали свой голос. В Гааге этот показатель составлял 6 процентов, в Роттердаме 4,3 процента.

Как сообщили УНИАН в Избирательном совете Нидерландов, избирательные участки (около 6,3 тыс.) открылись в 7.30 и будут работать до 21.00.

Избирательная система в Нидерландах отличается от украинской - за проведение выборов или референдумов отвечают местные органы власти. Именно поэтому будет известно, сколько именно участков будет открыто.

"Нидерландский избирательная совет будет знать конкретные цифры только после референдума, когда будут сведены все данные с мест. Официальная информация относительно того, составило ли количество пришедших проголосовать 30%, будет объявлена на заседании Совета 12 апреля", - отметили в Совете.

Чтобы референдум, который имеет совещательный характер, был признан действительным, должны проголосовать 30% голландцев, имеющих право голоса. Этот референдум является первым, который проводится в соответствии с законом, принятым летом прошлого года.

Вместе с тем в Совете отметили, что неофициальная информация, был ли преодолен порог явки, будет объявлена сегодня вечером информационным агентством Нидерландов.

Последние прогнозы относительно возможных результатов были обнародованы в минувшую субботу. В частности, в соответствии с прогнозами, явка может составить от 35% до 43%, и против готовы проголосовать от 47% до 51%.