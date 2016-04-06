Все ведущие нидерландские СМИ призвали поддержать ассоциацию Украина-ЕС

Сегодня во всех ведущих печатных изданиях Нидерландов вышел материал с призывом поддержать на референдуме ассоциацию Украины с ЕС, передает Европейская правда.

Статью под названием "Поддержите нашу борьбу за свободу и демократию. Проголосуйте сегодня "за" подписали более 20 украинских общественных деятелей, правозащитников, журналистов.

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Приводим перевод текста статьи:

"21 октября 2013 года наш тогдашний президент Янукович, действуя под большим давлением со стороны Путина, решил свернуть сотрудничество и торговлю с Европой.

Украина отреагировала мгновенно. По всей стране украинцы вышли на улицы, вооруженные только национальными и европейскими флагами.

Майдан Незалежности в Киеве стал центром нашего сопротивления. Мы стояли там с тысячами протестующих против силовиков режима. Нашей единственной защитой были деревянные щиты и наши мечты о лучшей Украине.

Президент ответил беспощадно. Десятки демонстрантов были расстреляны снайперами.

Насилие власти привело нас к осознанию: нашей стране нужны радикальные изменения, и сделать их мы должны сами. Положить конец старой коррумпированной советской системе, характерной чертой которой было пренебрежение к человеческому достоинству и личной свободе.

И радикальные изменения произошли. Мы выбрали нового президента и новый парламент. Мы выбрали европейские фундаментальные ценности - свободу, демократию и справедливость.

Теперь, вместе, мы строим новую Украину. Украину, которая является частью европейского сообщества народов. Многие наши соотечественники надеются, что в один прекрасный день мы вступим в ЕС. Это долгожданное стремление, но мы осознаем, что этого не произойдет завтра. В конце концов, Украина еще должна пройти долгий путь, чтобы стать современной, хорошо функционирующей страной.

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Шаг за шагом мы движемся на пути эффективного управления, преодоления коррупции, справедливого правосудия. Мы достигли большого прогресса. Например, в вопросах защиты прав человека и прав меньшинств. А также относительно содействия защиты животных и безопасности пищевых продуктов. Но нам еще много чего осталось сделать.

Соглашение с ЕС поможет нам сделать шаг в верном направлении, а Европе поможет иметь стабильного соседа. Вот почему мы просим вас проголосовать сегодня.

И вместе с 72% украинцев, которые поддерживают это соглашение, мы надеемся, что вы проголосуете "за".