Премьер Нидерландов призывает голосовать "за" Ассоциацию Украины и ЕС

Нидерландский премьер-министр Марк Рютте призвал сограждан поддержать Соглашение об ассоциации Украины и ЕС на сегодняшнем референдуме, сообщает "Европейская правда".

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С таким призывом Рютте обратился к голландцам после того, как проголосовал на одном из участков в Гааге.

"Мы должны помочь Украине в развитии общества с верховенством права, демократии. Голосование "за" поддержали и еврейское меньшинство, и ЛГБТ-сообщество, поэтому я призываю Нидерланды прийти проголосовать и проголосовать "за", – сказал премьер-министр.

Напомним, сегодня в Нидерландах проходит консультативный референдум по поводу ратификации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Как сообщили УНИАН в Избирательном Совете Нидерландов, избирательные участки - около 6,3 тыс., открылись в 7.30 и будут работать до 21.00.

Избирательная система в Нидерландах отличается от украинской - за проведения выборов или референдумов отвечают местные органы власти. Именно поэтому не будет известно, сколько именно участков будет открыто.

"Нидерландский Избирательный Совет будет знать конкретные цифры только после референдума, когда будут сведены все данные с мест. Официальная информация относительно, количества тех, кто пришел проголосовать, составила 30%, будет объявлен на заседании Совета 12 апреля", - отметили в Совете.

Чтобы референдум, который имеет совещательный характер, был признан действительным, должен проголосовать 30% голландцев, имеющих право голоса. Этот референдум является первым, который проводится в соответствии с законом, который был принят летом прошлого года.

Вместе с тем в Совете отметили, что неофициальная информация, был преодолен порог явки, будет объявлена сегодня вечером информационным агентством Нидерландов.

Последние прогнозы относительно возможных результатов были опубликованы в прошлую субботу. В частности, в соответствии прогнозам, явка может составить от 35% до 43%, и против готовы проголосовать от 47% до 51%.