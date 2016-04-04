Черная полоса президента

У президента Украины Петра Порошенко, похоже, началась черная полоса. Нежелание продемонстрировать обществу на личном примере, как это – «жить по-новому», приводит к значительным репутационным потерям не только в Украине, но и за ее пределами.

Первая неудача связана с желанием посадить в премьерское кресло «своего» человека. Расшатывание оного под Яценюком не подтолкнуло последнего к отставке по собственному желанию и переросло в жесткий политический кризис. Отправившись в конце прошлой недели с рабочим визитом в США, Петр Порошенко до последнего пытался производить впечатление президента, контролирующего ситуацию внутри страны. Во время этого визита ставка, видимо, делалась на дипломатические способности и отличные навыки главы государства в риторике, чтобы попытаться на международной арене заговорить эту проблему. Вместе с тем, зарубежные партнеры оказались не лыком шиты, и на красивые речи реагировали слабо. Тем более, на каждый позитивный тезис президента Украины о состоянии дел внутри страны, украинский депутатский корпус демонстрировал противоположное.

Верховная Рада продемонстрировала, что не может сформировать ни технократического, ни любого другого правительства.

Так, недоговороспособность «малых» фракций подтолкнула «Блок Петра Порошенко» и «Народный Фронт» к формированию коалиции на двоих, доукомплектовываясь за счет «тушек». Что никак нельзя назвать результативным окончанием уже порядком затянувшейся коалициады. Торги в Верховной Раде не закончились к концу недели, как этого желал в Вашингтоне президент Украины. А спикер Владимир Гройсман, претендующий на должность премьера, и под которого парламент пока тщетно собирает голоса, вовсе не премьер-технократ, идеей о котором Украина прожужжала уши западным партнерам. То есть, пока президент распинался о том, что внутренний кризис в Украине вот-вот сойдет на нет, а новообразованная коалиция сформирует Кабмин, в программе которого найдут отображение обязательства перед МВФ, соглашение об ассоциации с ЕС, борьба с коррупцией и реализация Минских соглашений, Верховная Рада продемонстрировала, что не может сформировать ни технократического, ни любого другого правительства.

Вторая неудача, к слову, непосредственно связана именно с коррупцией. Так, во время визита Петра Порошенко в Вашингтон, 31 марта, авторитетная американская газета The New York Times выпустила статью, в которой раскритиковала внутреннюю политику президента Украины, назвав его «продуктом старой системы», который, собственно, коррупции потворствует. Кроме того, в статье речь шла о том, что даже увольнение одиозного генпрокурора Виктора Шокина, нельзя считать сигналом к готовности вести борьбу с коррупцией.

Реагируя на публикацию, Порошенко вдруг заговорил о «гибридной войне», в том числе, «через механизмы распространения информации, которые дискредитируют украинское государство». За что позже пришлось оправдываться, рассказывая, что его слова «были неверно интерпретированы». Мол, действительно Украине еще много нужно сделать для преодоления коррупции, но первые шаги уже сделаны.

Пока же обывателей не может не волновать вопрос о том, как долго еще эта «черная полоса» Петра Алексеевича продлится.

Но третья неудача президента Украины – публикация журналистского расследования проекта «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) относительно офшоров Петра Порошенко – нивелировала и эту попытку сохранить лицо. Журналисты, в частности, отметили, что проблема основанных Порошенко офшорных компаний не только и не столько в самом факте их существования (по украинскому законодательству чиновник не имеет права быть основателем каких бы то ни было коммерческих структур), но и в том, что президент не указал офшоры и «вспомогательные» компании в своих финансовых декларациях.

Однако, как уже ранее писал УНИАН, наказать главу государства за это не получится. В Национальном антикоррупционном бюро Украины уже отметили, что подследственным в рамках возможного уголовного производства Порошенко может стать только после сложения президентских полномочий.

Президент, спустя почти сутки с начала скандала, попытался пояснить происходящее, заручившись поддержкой юристов, которые в свое время и регистрировали на него оффшорную компанию. Насколько убедительно это все получится, мы увидим в ближайшем будущем.

Пока же обывателей не может не волновать вопрос о том, как долго еще эта «черная полоса» Петра Алексеевича продлится. Ведь от ее продолжительности может зависеть – ни много, ни мало – судьба всей нашей станы, остро нуждающейся в международной финансовой и дипломатической поддержке.

Татьяна Урбанская