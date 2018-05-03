В суд против президента: судить нельзя осудить

До создания сети административных судов, подсудность дел по искам граждан к главе государства определялась в Украине по месту жительства истцов. Соответственно, многие злоупотребляли этим правом, гарантированным гражданам Основным законом. В результате, иски подавались в районные суды, и они останавливали решения нормативных актов президента Украины. В частности, таким образом довольно часто обжаловались Указы главы государства. «Юристы Администрации президента вынуждены были ездить по всей стране и «вылавливать» такие иски», - рассказал представитель Украины в Венецианской комиссии, кандидат юридических наук Владимир Пилипенко.

После образования сети административных судов, споры с участием главы государства юридически стали подведомственны Окружному административному суду города Киева. «В 2009 году президент Украины Виктор Ющенко, которому не понравилось, что обжаловали его Указ, взял и ликвидировал Окружной административный суд города Киева и создал Центральный и Левобережный окружные административные суды, - вспоминает Пилипенко. – Но они просуществовали недолго – несколько дней. И это подтвердило необходимость урегулирования исключительной подсудности таких споров».

Собственно, в 2010 году, чтобы упорядочить эти правоотношения и не допустить злоупотреблений правом на обжалование актов президента Украины, парламент принял закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно недопущения злоупотреблений правом на обжалование», определяющий исключительную подсудность. Закон также определял, что споры, стороной в которых является глава государства, в первой инстанции рассматривает Высший административный суд Украины (ВАСУ).

На сегодняшний день, согласно Кодексу административного судопроизводства (КАС) Украины, дела относительно действий или бездействия президента Украины, а также парламента, Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей, рассматриваются в ВАСУ.

Во времена президентства Виктора Януковича в ВАСУ была создана специальная Пятая судебная палата, на рассмотрение которой и отдавались дела «особо важной категории». В том числе, против главы государства. Однако на практике оказалось, что Пятая палата рассматривала такие дела весьма неохотно. Во-первых, потому, что на нее возложили чрезмерную ответственность, фактически, равную уровню Конституционного суда. Во-вторых, потому, что по очень многим вопросам судьи Пятой палаты сталкивались с серьезными коллизиями и дырами в украинском законодательстве.

«Тогда четко прослеживалась направленность оградить президента и парламент от исков», - отметил кандидат юридических наук, замглавы Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида.

В результате, в 2012 году, в ходе оптимизации структуры ВАСУ, собрание судей Высшего админсуда приняло решение, что все дела будут рассматриваться только четырьмя судебными палатами. «На сегодняшний день распределение дел относительно действия или бездействия, в том числе, президента Украины, между судьями Высшего административного суда Украины производится без учета специализации судей», - рассказал кандидат юридических наук, зампред Общественной комиссии по расследованию и предупреждению нарушений прав человека в Украине Станислав Батрин.

В Кодексе административного судопроизводства отмечается, что ВАСУ, по результатам рассмотрения дела, может, в частности, признать акт президента Украины незаконным полностью или частично, либо же отказать в удовлетворении иска полностью или частично. В случае удовлетворения административного иска, суд может, к примеру, принять постановление об обязательстве ответчика совершить определенные действия. В целом же, ВАСУ принимает постановление, руководствуясь тем, что оно должно гарантировать соблюдение и защиту прав, свобод и интересов гражданина от нарушений со стороны субъектов властных полномочий.

Почти 100 исков к президенту

Согласно данным, предоставленным УНИАН Администрацией президента, с дня инаугурации Петра Порошенко до середины декабря 2015 года, в производствах судов находилось 98 исков к главе государства. «В 56 случаях дело было рассмотрено по сути, вынесено решение суда, 20 дел закончились возвращением искового заявления, оставлением иска без рассмотрения либо закрытием производства, в 22 делах рассмотрение продолжается», - отметили в пресс-службе АП.

К примеру, в ноябре 2015 года, Высший административный суд Украины (ВАСУ) признал бездействие президента Петра Порошенко по изменению действующего состава Центральной избирательной комиссии, в частности, в части неувольнения с должностей членов ЦИК, полномочия которых истекли в 2014 году. По словам председательствующего на заседании судьи, это постановление может пересмотреть Верховный суд, если будет подана соответствующая жалоба. В то же время, представитель президента в этом процессе Дмитрий Гуцал не сообщил, будет ли это решение обжаловано главой государства (украинское законодательство отводит месячный срок для подачи такой жалобы).

Как бы там ни было, истец в этом деле – лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко – считает, что решение ВАСУ создало прецедент проигрыша дела президентом в суде, поскольку «никогда до сих пор ни один суд подобного решения не принимал».

В этом заявлении Ляшко лукавил, поскольку украинские суды все же выносили вердикты против президентов. В частности, относительно деятельности и бездеятельности Виктора Ющенко. Одной из нашумевших историй стал иск к Ющенко в 2009 году относительно необходимости проведения референдума по вопросам вступления Украины в НАТО и Единое экономическое пространство с РФ, Беларусью и Казахстаном.

В июле 2009 года Окружной административный суд признал противоправной и незаконной бездеятельность главы государства в вопросе провозглашения всеукраинского референдума и обязал президента провозгласить плебисцит путем издания соответствующего Указа. Вместе с тем, это решение суда было обжаловано в апелляционной инстанции. И в апреле 2010 года Киевский апелляционный админсуд встал на сторону Ющенко и отменил решение Окружного админсуда.

В своем решении суд исходил из того, что тогдашним законодательством не были определены сроки, на протяжении которых президент обязан издать Указ об объявлении всеукраинского референдума по народной инициативе. Кроме того, указал на отсутствие механизма проведения такого плебисцита и отметил, что до внесения соответствующих изменений в законы Украины, президент не мог объявить ни одного референдума.

Вместе с тем, к тому времени, когда появилось это решение, Виктор Ющенко уже сложил свои президентские полномочия, уступив должность, вместе со всеми вытекающими правами и обязанностями, Виктору Януковичу.

Иммунитет на ответственность

Возвращаясь же к сегодняшним событиям, суд не удовлетворил требование Ляшко обязать главу государства внести в Верховную раду кандидатуры новых членов Центризбиркома.

Теоретически, если бы это произошло, затягивать с назначением новых членов ЦИК, уже бы не получилось. Во-первых, потому, что, согласно ст. 124 Конституции Украины, гарантом которой и является президент, все судебные решения обязательны для выполнения. Во-вторых, потому, что затягивание с исполнением решения суда могло бы обернуться большими неприятностями, чем репутационные.

Дело в том, что, согласно украинского законодательства, умышленное невыполнение решения суда, вступившего в законную силу, да еще и совершенное должностным лицом, «занимающим ответственное или особо ответственное положение», грозит такому должностному лицу уголовным делом. И наказанием в виде лишения свободы «на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет». «Существует порядок исполнения решений судов, в том числе, органами власти. А президент – орган власти», - отметил Станислав Батрин.

Впрочем, в современных украинских реалиях, даже с оглядкой на то, что страна, вроде бы, должна начать жить по-новому, подобное пока выглядит абсолютной фантастикой. Тем более, если учитывать, что президент как институт власти обладает исключительным иммунитетом (не путать с неприкосновенностью депутатов или судей, которую можно снять решением Рады – иммунитет президента Украины согласно действующему законодательству не может быть приостановлен никем).

Еще в 2003 году Конституционный суд Украины (КСУ) детально разъяснил, что глава государства «на время исполнения полномочий не несет уголовной ответственности, против него не может быть возбуждено уголовное дело». Казалось бы, сия казуистика означает, что уголовная ответственность по отношению к президенту может наступить только тогда, когда он обзаведется приставкой «экс». В том числе, если это произойдет путем импичмента (хотя сам процесс импичмента в Украине, согласно разъяснений КСУ, должен проходить без возбуждения уголовного дела против главы государства). Но, на деле – для этого нужно отдельное решение КСУ.

Таким образом, обязать гаранта Конституции выполнить свои конституционные обязанности через суд, используя возможный уголовный «кнут» - не представляется возможным. Если ответственность за бездействие для президента страны и существует, то исключительно политическая, которая выражается в рейтингах на последующих выборах.

Собственно, сами члены ЦИК отмечают, что, независимо от решений судов, прекратить их полномочия должен парламент, а глава государства должен в ближайшее время подать новые кандидатуры на должности членов Центризбиркома на утверждение Верховной Рады. «Я не следил, вступило ли в силу решение ВАСУ, но, независимо от решений судов, это обязанность президента», - сказал первый заместитель главы ЦИК Андрей Магера.

Обосновать нарушение своих прав

Кроме всего прочего, зачастую, админсуды могут отказать истцу в рассмотрении иска против главы государства по причине того, что, жалуясь, к примеру, на отсутствие реакции со стороны президента на обращение гражданина, ответчиком становится Администрация президента, а не сам президент. По словам Романа Куйбиды, дело в том, что, когда гражданин официально обращается к главе государства, ответ он получает от Администрации президента. В результате, тот же Высший административный суд справедливо отмечает, что у гражданина возникли взаимоотношения не с президентом, а с АП. Такие споры рассматриваются не ВАСУ, а Окружным административным судом. «И это дает возможность уменьшить количество дел именно против президента», - рассказал юрист.

Впрочем, иногда граждане подают иски против президента, когда решение проблемного вопроса – не в его компетенции. И, естественно, не получает ожидаемого результата в суде. Примером может служить одно из постановлений ВАСУ относительно иска к президенту о признании недействительными положений Меморандума об экономической и финансовой политике страны. «Основанием оставления иска без движения было неуказание истцом, какими решениями, действиями или бездеятельностью субъектов властных полномочий, в частности, президентом Украины, нарушены его права, свободы или интересы… не представлены объективные обстоятельства, со ссылкой на доказательства и нормы действующего законодательства, которые подтверждают противоправность действий именно Президента Украины Петра Порошенко, подлежащих проверке в порядке административного судопроизводства, а также не указаны способы восстановления нарушенного права ответчиком в пределах компетенции Высшего административного суда Украины, в качестве суда первой инстанции», - говорится в постановлении суда.

Кроме того, довольно часто граждане жалуются в админсуды безосновательно. К примеру, если кому-то не нравится, что президент назначил на должность главы ГПУ Виктора Шокина, у суда вряд ли найдутся основания для удовлетворения подобного иска. «Речь идет о том, что гражданин, обращаясь в административный суд, должен доказать, что нарушается именно его право», - отметил Куйбида.

В свою очередь, член конституционной комиссии, экс-министр юстиции Украины Сергей Головатый подчеркивает, административная юстиция для того существует, чтобы можно было защитить свои права и свободы, если они нарушаются. И огульно подавать иски в админсуды только потому, что гражданину просто не нравится какое-либо действие представителя власти, нельзя. В частности, в вопросе какого-либо назначения, сделанного президентом, иск в админсуд может только «та личность, чьих прав это непосредственно касается».

Другими словами, подавая иск против главы государства и обосновывая его публичными интересами, а не нарушением конкретного права конкретного человека, вряд ли стоит рассчитывать, что административный суд вынесет вердикт в пользу гражданина. Более того, если бы такого предохранителя не существовало, то можно только представить, каким количеством исков к любому из органов были бы завалены административные суды.

В обход административных судов

Вместе с тем, юристы считают, что граждане могут и должны пользоваться всеми законными способами для защиты и отстаивания своих прав. «Думаю, что граждане Украины должны пользоваться теми возможностями, которые заложены в украинском законодательстве, для защиты своих интересов и интересов общества. Обращаться в суды, в том числе, с исками к властным институтам и к представителям власти – нормальная мировая практика», - отметил заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук Владимир Василенко.

Собственно, если для жалоб в административные суды существует масса ограничений, ничего не мешает привлечь того же президента Украины к судебному процессу в районных судах. К примеру, 13 января 2016 года Шевченковский райсуд Киева в ходе рассмотрения дела о юридическом признании вторжения Российской Федерации в Украину, принял решение привлечь к процессу заинтересованные стороны – РФ в лице ее посольства в Украине и президента Украины в лице представителей его администрации.

По словам истца, кандидата юридических наук, правозащитника Станислава Батрина, теперь на судебном заседании, эти юридические лица – «и президент, и посольство Российской Федерации, будут отвечать на прямые вопросы украинского общества: проводим ли мы сегодня антитеррористическую операцию или у нас война».

Еще в прошлом году суд постановил удовлетворить ходатайство заявителя о приобщении к материалам дела документацию, удостоверяющую присутствие российских войск на территории Украины, совершения ими противоправных действий в ущерб национальной безопасности и действий, угрожающих жизни и безопасности граждан.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство заявителя об истребовании доказательств от Генеральной прокуратуры Украины в подтверждение фактов: вторжения/нападения ВС другого государства на территорию Украины, оккупации или аннексии части территории страны, блокады портов, побережья или воздушного пространства, нападения ВС другого государства на военные сухопутные, морские или воздушные силы или гражданские морские или воздушные флоты Украины, а также засылки другим государством или от его имени вооруженных групп регулярных или нерегулярных сил, совершающих акты применения вооруженной силы против Украины.

… Украинские граждане, в том числе, сидящие в высоких кабинетах, часто не отличаются хорошим знанием украинских законов, а еще чаще не желают тратить время, чтобы доказывать свою правоту в судах. Тем более, украинская судебная система, несмотря на давно заявленные реформы, все еще далека от независимой. Поэтому заставить, в частности, президента исполнять свои обязанности через суд – непосильная задача. По крайней мере, до тех пор, пока в Украине не появится хотя бы закон об импичменте главы государства.

Татьяна Урбанская