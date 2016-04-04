НАБУ не будет расследовать информацию об офшорах Порошенко, в отношении других лиц - уже анализирует
Национальное антикоррупционное бюро сообщает, что не намерено начинать расследование в отношении активов действующего президента Петра Порошенко, потому что тот "не является лицом, подследственным НАБУ", в то же время в отношении других лиц бюро уже "проводит аналитическую работу".
Об этом говорится в сообщении бюро.
Ведомство обнародовало свое разъяснение "в ответ на многочисленные запросы средств массовой информации относительно того, будет ли Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовать указанное в материалах о "панамских офшорах".
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НАБУ отмечает, что, согласно закону "О НАБУ" и Уголовному процессуальному кодексу, подследственными бюро являются высшие должностные лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, в частности президент Украины, полномочия которого прекращены.
"Подчеркиваем, что, согласно законодательству, действующий президент Украины не является подследственным НАБУ лицом и бюро не имеет полномочий начинать по нему досудебное расследование", - сказано в сообщении.
В то же время, как сообщает Антикоррупционное бюро, отношении других лиц, упоминаемых в материалах СМИ, сейчас проводится аналитическая работа с целью установления оснований для проведения досудебного расследования.
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