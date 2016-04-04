НАБУ не будет расследовать информацию об офшорах Порошенко, в отношении других лиц - уже анализирует

Об этом говорится в сообщении бюро.

Ведомство обнародовало свое разъяснение "в ответ на многочисленные запросы средств массовой информации относительно того, будет ли Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовать указанное в материалах о "панамских офшорах".

Читайте такжеПорошенко основал три офшора для реструктуризации активов Roshen

НАБУ отмечает, что, согласно закону "О НАБУ" и Уголовному процессуальному кодексу, подследственными бюро являются высшие должностные лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, в частности президент Украины, полномочия которого прекращены.

"Подчеркиваем, что, согласно законодательству, действующий президент Украины не является подследственным НАБУ лицом и бюро не имеет полномочий начинать по нему досудебное расследование", - сказано в сообщении.

В то же время, как сообщает Антикоррупционное бюро, отношении других лиц, упоминаемых в материалах СМИ, сейчас проводится аналитическая работа с целью установления оснований для проведения досудебного расследования.

Читайте также20 украинцев стали фигурантами громкого расследования о владельцах офшоров