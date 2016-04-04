В Генпрокуратуре не видят "состава преступления" в информации об офшорах президента

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Согласно предварительному изучению информации, которую распространяют отдельные СМИ о нарушении законности президентом Украины Петром Порошенко, то Генеральная прокуратура в этих заявлениях и информации никакого состава преступления не видит", - сказал Куценко.

Он отметил, что любые расследования, связанные с президентом, не подследственны ГПУ.

Кроме того, на вопрос о проверке информации о якобы создании офшоров главой НБУ Валерией Гонтаревой и мэром Одессы Геннадием Трухановым, Куценко сказал: "Что касается госпожи Гонтаревой, то это компетенция наших коллег, Национального антикоррупционного бюро. Они в праве начать уголовное производство".

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Как ранее сообщал УНИАН, согласно расследованию журналистов проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), основанного на документах от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, президент Украины Петр Порошенко основал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, не указав сведения об этом в своих имущественных декларациях.

В свою очередь в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что не намерены начинать расследование в отношении активов действующего президента Петра Порошенко, потому что тот "не является лицом, подследственным НАБУ", в то же время в отношении других лиц бюро уже "проводит аналитическую работу".