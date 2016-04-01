Порошенко заявил о необходимости гарантий безопасности для "неядерных" государств

Президент Украины Петр Порошенко на Саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне призвал к введению эффективных гарантий со стороны ядерных государств для стран, не обладающих ядерным арсеналом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, во время обсуждения на пленарном заседании саммита, которое состоялось под председательством Президента США Барака Обамы, глава Украинского государства подчеркнул, что международное сотрудничество остается ключевым для успеха всех совместных усилий. Порошенко также отметил прогресс, достигнутый с момента начала саммитов по вопросам ядерной безопасности в 2010 году.

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Президент напомнил об уникальном решении Украины, которая в 1994 году добровольно отказалась от третьего в мире ядерного арсенала.

Он также подчеркнул, что сегодня для Украины, как и для других неядерных государств, важным вызовом являются гарантии безопасности. К сожалению, полученные гарантии в рамках Будапештского меморандума не только оказались не эффективными, но были нарушены ядерной державой - Россией. "Мы должны решить, как улучшить гарантии безопасности со стороны ядерных государств постоянных членов Совета Безопасности ООН для стран, которые не обладают ядерным арсеналом", - подчеркнул президент.

А также отметил, что сейчас в оккупированном Россией украинском Крыму Кремль размещает элементы своего ядерного потенциала, нарушая режим нераспространения оружия массового уничтожения. Кроме того, противодействуя российской агрессии на Донбассе, Украина получила уникальный опыт обеспечения эффективной физической защиты ядерных материалов и объектов в Украине против возможных диверсий.

Президент положительно отметил результаты трехсторонней инициативы Швеции, Норвегии и Украины по вопросам усиления ядерной безопасности и защищенности атомных электростанций. Глава государства также напомнил об успешном запуске в Украине первой ядерной установки мирового значения "Источник нейтронов". Он назвал эти проекты примером эффективного международного сотрудничества в сфере ядерной безопасности и нераспространения оружия массового уничтожения.

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Отдельно глава государства отметил важность согласованных усилий в борьбе против ядерного терроризма, отметив поддержку Украины соответствующих международных инициатив.

"Залогом нашего успеха является единство - то самае единство, которое мы демонстрируем на этом ядерном саммите", - подчеркнул Порошенко.