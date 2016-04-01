Сакварелидзе пришел на допрос в ГПУ и заявил, что не имеет желания стать генпрокурором

Как передает корреспондент УНИАН, перед началом допроса Сакварелидзе заявил, что «попытка кого-то запугать, создать дискомфорт не удастся». «Будем ждать результатов допроса», - добавил он.

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На вопрос журналистов, готов ли он возглавить Генпрокуратуру, если поступит соответствующее предложение, Сакварелидзе ответил: "Не вводите в заблуждение, пожалуйста, и так ревнует политическое руководство государства, что я все это начал из-за того, что претендовал на эту должность. Я публично заявляю, что никакого желания у меня не было и нет возглавлять Генеральную прокуратуру Украины».

Сакварелидзе отметил, что во время пребывания на посту заместителя генпрокурора у него был свой участок работы.

«На этом участке были прорывы и работали идеалисты», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Сакваралідзе был уволен из органов прокуратуры. Также генпрокурор привлек его к дисциплинарной ответственности за "грубое нарушение прокурорской этики".

В середине марта в Генпрокуратуре заявили, что по запросу народных депутатов проведут расследование обстоятельств использования средств, поступивших от американских и европейских партнеров на реформирование органов прокуратуры, которые так и не попали на официальные счета ведомства.

18 марта Сакварелидзе заявил, что в "исчезновении" 2,2 млн долл., выделенных США и ЕС на реформирование органов прокуратуры, заподозрили его команду.

31 марта Сакварелидзе сообщил, что получил повестку от ГПУ на допрос в качестве свидетеля по делу о пропаже около 2 млн долл., выделенных на реформирование прокуратуры

Посол США Джеффри Пайетт отмечал, что выделенные США средства, предназначенные на реформу прокуратуры, направлялись не непосредственно в органы прокуратуры Украины, а международным организациям-партнерам.