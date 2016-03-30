Порошенко обсудит с новым генпрокурором восстановление Сакварелидзе в ГПУ

Петр Порошенко намерен обсудить с новым генпрокурором восстановление в должностях уволенного вчера заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе и его команды. Об этом сам Сакварелидзе по итогам встречи с президентом заявил изданию "Новое время".

Читайте такжеОбязанности генпрокурора после увольнения Шокина будет исполнять его первый заместитель

"Президент сказал, что в наших отношениях ничего не меняется и что мое увольнение не было согласовано с ним. Президент сказал, что он будет говорить с новым генеральным прокурором и будет говорить с ним о том, чтобы нас восстановили", - отметил Сакварелидзе.

Что касается должности генерального прокурора, Сакварелидзе свою кандидатуру выдвигать не планирует: "Я на это не претендую, я несколько раз об этом заявлял и он знает, что я на это не претендую".

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Генпрокуратуре сообщили, что заместитель генерального прокурора Сакварелидзе уволен из органов прокуратуры. На сайте ГПУ отмечается, что также генпрокурор привлек Сакварелидзе к дисциплинарной ответственности за "грубое нарушение прокурорской этики".

Позже 29 марта Верховная Рада 289 голосами дала согласие на освобождение Шокина президентом Украины Петром Порошенко от должности генерального прокурора.