У Ахметова уверяют, что на совещании в России по Донбассу был советник ДТЭК

Об этом сообщили в самой компании ДТЭК, передает "Украинская правда".

"Андрей Смирнов действительно является бывшим директором по угледобычи ДТЭК. Сейчас он не работает в Украине и сотрудничает как советник с руководителем нашего российского угольного актива - ОАО ШУ "Обуховское", расположенного в Ростовской области РФ", - сообщила пресс-секретарь ДТЭК Юлия Шилина.

По ее словам, участие Смирнова в любых российских правительственных встречах возможно в рамках работы с Минэнерго РФ, которое руководит угольной отраслью.

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"Будет также уместным отметить, что сотрудники ДТЭК привлекаются в качестве экспертов в энергетической сфере в рамках Минского процесса", - отметила Шилина.

Ранее в немецком издании Bild сообщили, что Андрей Смирнов участвовал в заседании межведомственной комиссии России по Донбассу.

Как сообщал УНИАН, по данным газеты Bild, Кремль осуществляет полный контроль над временно оккупированными районами Донбасса с помощью созданной для этого комиссии.

По данным издания, среди тех, кто управляет Донбассом, указаны вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак, который также является близким другом российского президента Владимира Путина, заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин. Руководит теневым правительством ФСБ.

Издание пишет, что на одном из заседаний комиссии присутствовал представитель компании ДТЭК, которая принадлежит Ринату Ахметову.