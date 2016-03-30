Кремль полностью управляет временно оккупированным Донбассом, что подтверждает провал Минских соглашений - Bild

Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на документы, передает "Украинская правда". Так, согласно записям заседания Межведомственной комиссии по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины в Госдуме РФ от 23 октября 2015 года, правительство России взяло под свое управления всю деятельность временно оккупированных регионов.

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Комиссия была создана в декабре 2014 года. Она фактически выполняет роль теневого правительства Донбасса. Контролируют сепаратистские регионы шесть рабочих групп пяти российских министерств. Теневое правительство Донбасса контролирует финансы, налоги, восстановление инфраструктуры и промышленности, транспортную инфраструктуру, создание рынка электроэнергии, торговлю энергоресурсами и прочее. Издание предположило, что временно оккупированные районы рассматриваются как суверенная территория России.

Так, среди тех, кто управляет Донбассом, указаны вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак, который также является близким другом российского президента Владимира Путина, заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин. Управляет теневым правительством ФСБ.

Издание пишет, что на одном из заседаний комиссии присутствовал представитель компании ДТЭК, которая принадлежит Ринату Ахметову.

По официальным данным, Козак и Назаров работают вместе в рамках так называемой "комиссии по социально-экономическому развитию Республики Крым и Севастополя".

Издание отмечает, что "ДНР" и "ЛНР" являются просто марионетками России, которые полностью контролируются Кремлем.

Также в материале говорится о том, что это подтверждает провал Минских соглашений. Любые выборы на оккупированных территориях не будут иметь никакого смысла.