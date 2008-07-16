Тимошенко дала Винскому 200 тысяч на адвоката

Кабинет министров Украины выделил 200 тыс. грн. на финансирование расходов, связанных с защитой прав и интересов Украины в деле по иску египетской авиакомпании Alim Airlines.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр транспорта Иосиф ВИНСКИЙ.

Он отметил, что средства выделены на юридическую защиту для рассмотрения апелляции авиакомпании в ответ на решение египетского суда в пользу Украины.

«Они (авиакомпания – УНИАН) выставили нам серьезные санкции. Мы сейчас эти санкции отбили, и они пошли в апелляцию. Для того, чтобы завершить апелляцию, нужно нанять адвоката, - подчеркнул И.ВИНСКИЙ. – Именно на адвокатов и выделены эти средства».

Справка УНИАН. В августе 2005 г. суд в Египте отклонил иски египетской компании Alim Airlines к Украине о возмещении 60 млн. долл. убытков за конфискацию в 1997 году египетского самолета Ил-62.

Пять лет в Египте длился судебный процесс по иску компании Alim Airlines к Кабинету министров Украины, Минтранссвязи, Минфину, четырем государственным судоходным компаниям и авиакомпании "Авиалинии Украины" о взыскании свыше 60 млн. долл. якобы нанесенных убытков, связанных с конфискацией в Украине самолета Ил-62 в 1997 году.

Осенью 2005 г. египетская сторона подала апелляцию на решение египетского суда.