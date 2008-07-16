Тимошенко дала Винскому 200 тысяч на адвоката
Украина судится с египетской компанией
|Иосиф Винский
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр транспорта Иосиф ВИНСКИЙ.
Он отметил, что средства выделены на юридическую защиту для рассмотрения апелляции авиакомпании в ответ на решение египетского суда в пользу Украины.
«Они (авиакомпания – УНИАН) выставили нам серьезные санкции. Мы сейчас эти санкции отбили, и они пошли в апелляцию. Для того, чтобы завершить апелляцию, нужно нанять адвоката, - подчеркнул И.ВИНСКИЙ. – Именно на адвокатов и выделены эти средства».
Справка УНИАН. В августе 2005 г. суд в Египте отклонил иски египетской компании Alim Airlines к Украине о возмещении 60 млн. долл. убытков за конфискацию в 1997 году египетского самолета Ил-62.
Пять лет в Египте длился судебный процесс по иску компании Alim Airlines к Кабинету министров Украины, Минтранссвязи, Минфину, четырем государственным судоходным компаниям и авиакомпании "Авиалинии Украины" о взыскании свыше 60 млн. долл. якобы нанесенных убытков, связанных с конфискацией в Украине самолета Ил-62 в 1997 году.
Осенью 2005 г. египетская сторона подала апелляцию на решение египетского суда.