Обязанности генпрокурора после увольнения Шокина будет исполнять его первый заместитель

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко заявил сегодня на брифинге.

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"Сегодня Верховная Рада Украины дала согласие на увольнение генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Именно на увольнение, а не отстранение, а не выражение недоверия, было рассмотрено его добровольное заявление об увольнении. Верховная Рада свое слово сказала, то есть поддержала заявление Виктора Шокина. После завершения процедурных моментов, связанных с сегодняшним решением парламента, в соответствии с частью 3 статьи 9 закона Украины "О прокуратуре", обязанности генерального прокурора Украины будет исполнять первый заместитель генерального прокурора Севрук Юрий Григорьевич", - заявил Куценко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада 289 голосами дала согласие на освобождение Шокина президентом Украины Петром Порошенко с должности генерального прокурора.