Эксперт назвал увольнение Сакварелидзе "расчисткой комфортного поля" для будущего генпрокурора, подконтрольного АП

Об этом председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сказал в комментарии УНИАН.

"Уволить (Виктора) Шокина нужно было еще полгода назад. То, что парламент уволил (дал согласие на увольнение - УНИАН) только после представления президента, а не самостоятельно, на что имел право, говорит о полном отсутствии у парламентариев собственной позиции и голосовании их исключительно по "отмашке" с Банковой", - сказал он.

Увольнение Сакварелидзе, по мнению Шабунина, является "расчисткой комфортного поля для будущего генерального прокурора, подконтрольного Банковой, которого Банковая хочет посадить на место Шокина".

По словам Шабунина, кандидатами на должность руководителя ГПУ является первый заместитель генпрокурора Юрий Севрук или заместитель Юрий Столярчук.

Читайте такжеСакварелидзе пожаловался, что Шокин практически парализовал работу ГПУ

"Понимая, что Шокина все равно проголосуют, его руками Порошенко убрал Сакварелидзе", - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 марта, в Генпрокуратуре сообщили, что заместитель генерального прокурора Сакварелидзе уволен из органов прокуратуры. На сайте ГПУ отмечается, что также генпрокурор привлек Сакварелидзе к дисциплинарной ответственности за "грубое нарушение прокурорской этики".

Позже, сегодня Верховная Рада 289 голосами дала согласие на освобождение Шокина президентом Украины Петром Порошенко от должности генерального прокурора.