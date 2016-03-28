Яресько назвала фейком "ее письмо" к США с просьбой помочь перенести референдум в Нидерландах

Об этом она написала в своем "Твиттере".

"По Рунету гуляет плохо сфабрикованное "письмо", в котором якобы прошу США помочь перенести референдум в Нидерландах. Это неправда. Я призываю Нидерланды сказать "да" на референдуме 6 апреля", - заявила она.

Яресько также опубликовала фотокопию фальшивого письма.

Напомним, консультативный референдум по вопросу ратификации соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной пройдет в Нидерландах 6 апреля.

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