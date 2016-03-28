В сети обнародовали видео кортежа Порошенко в Краматорске (видео)

В сети появилось видео прибытия в Краматорск (Донецкая область) кортежа Президента Украины Петра Порошенко.

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