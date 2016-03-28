В сети обнародовали видео кортежа Порошенко в Краматорске (видео)
18:54, 28 марта 2016Политика
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В сети появилось видео прибытия в Краматорск (Донецкая область) кортежа Президента Украины Петра Порошенко.
Скриншот видео
Соответствующее видео обнародовано на канале Youtube интернет-издания "Восточный Проект".
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На записи запечатлено, как по городу проезжают более десятка машин кортежа Порошенко в сопровождении нескольких полицейских автомобилей.
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