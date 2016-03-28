Главой агентства по предотвращению коррупции стала преподавательница Яценюка - СМИ

Она закончила юрфак Киевского университета имени Тараса Шевченко, передает "ЕвроПравда".

Кроме того, Корчак долгое время преподавала на юрфаке Черновицкого университета имени Юрия Федьковича, где в том числе учила нынешнего премьера Арсения Яценюка и даже рецензировала его работу.

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Дальше стала доцентом, завкафедрой, профессором в Юридическом институте Национального авиационного университета.

Согласно декларации, за 2014 год заработала 163 тыс. гривень зарплаты. Муж – не заработал ничего. У нее есть квартиры в Киеве.

Как ранее сообщал УНИАН, председателем Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции избрана Наталья Корчак.

Справка УНИАН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции правительство создало в марте 2015 года.

НАПК, создание которого является условием получения Украиной безвизового режима с ЕС, должен заниматься проверкой имущественных деклараций чиновников.