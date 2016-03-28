Стало известно, кто возглавит Нацагентство по предотвращению коррупции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, такое решение сегодня на заседании единогласно приняли члены НАПК.

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Заместителем председателя агентства избран Руслан Радецкий.

Также члены НАПК приняли план неотложных организационных мероприятий для начала работы этого органа.

В частности, сформированы предложения насчет предельной численности работников Национального агентства и приравнивания их должностей к соответствующим категориям должностей Секретариата Кабинета министров Украины.

Кроме того, принято решение обратиться к Кабмину насчет обеспечения агентства по вопросам предотвращения коррупции надлежащим помещением.

Следующее заседание Национального агентства запланировано на 29 марта.

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Справка УНИАН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции правительство создало в марте 2015 года.

НАПК, создание которого является условием получения Украиной безвизового режима с ЕС, должно заниматься проверкой имущественных деклараций чиновников.