Порошенко посоветовал депутатам ВР, которых волнует судьба Шокина, ходить на ее заседания
Вопрос отставки Виктора Шокина с должности генерального прокурора теперь зависит от народных депутатов Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Краматорске заявил президент Петр Порошенко.
По его словам, прокурор написал заявление об увольнении и он, согласно своим полномочиям, передал его на рассмотрение парламента.
«Я советую всем депутатам, которых волнует судьба генерального прокурора, ходить на заседания Верховной Рады и принимать предусмотренные законом решения», - отметил Порошенко.
Президент не стал отвечать на вопрос журналистов о возможных кандидатурах на место генерального прокурора.
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Как сообщал УНИАН, 16 февраля Порошенко предложил Шокину подать в отставку.
В парламенте сейчас зарегистрирован проект постановления №4122 о предоставлении согласия на увольнение Шокина с должности генпрокурора.
29 марта в 10:30 в Раде планируется рассмотрение вопроса об отставке Шокина с должности генпрокурора.
Шокин был назначен генпрокурором 10 февраля 2015 года.
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