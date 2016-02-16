Громкая отставка Касько: экс-зам Шокина уже забрал трудовую книжку

Об этом рассказал помощник генпрокурора Владислав Куценко, передает "Украинская правда".

"Касько во вторник пришел в департамент кадров, расписался на приказе о своем увольнении, забрал трудовую книжку и сдал удостоверение работника прокуратуры", – рассказал Куценко.

Он также добавил, что после этого Касько закрыли доступ к Единому государственному реестру досудебных расследований.

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Приказ об увольнении Касько подписал замгенпрокурора Виктора Шокина Юрий Севрук, поскольку самого генпрокурора не было на работе.

Как сообщал УНИАН, Касько решил уволиться из органов прокуратуры. "Последней каплей стало очередное перераспределение обязанностей в Генпрокуратуре Украины. Шокин забрал у меня все функции и инструменты вести и контролировать дела, над которыми начинала работать наша команда, в том числе и в деле так называемых "бриллиантовых прокуроров". Однако, причины того, почему в Генеральной прокуратуре больше невозможно и бессмысленно работать - они значительно глубже", - заявил он.