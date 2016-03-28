"Батькивщина" будет голосовать за отставку Шокина - Тимошенко

Об этом в комментарии журналистам сказала лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. "Наша фракция будет голосовать за отставку генерального прокурора", - заявила она.

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Также Тимошенко подчеркнула, что назначение нового генпрокурора должно состояться исключительно "по списку будущих потенциальных генеральных прокуроров, которые назовет гражданское общество президенту страны".

2Из этого списка президент должен выбрать одного из предлагаемых гражданским обществом будущих генеральных прокуроров", - сказала Тимошенко и подчеркнула необходимость независимости генпрокурора от любой ветви политической власти.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что парламент 29 марта на утреннем заседании рассмотрит вопрос об отставке Шокина.