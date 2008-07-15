Тимошенко стала неуязвимой для оппонентов - эксперт

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО стала неуязвимой для оппонентов.

Такое мнение высказал директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО, комментируя последние события в парламенте.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, по мнению К.БОНДАРЕНКО, ответственность за провал голосования по проекту государственного бюджета в полной мере ложится на Президента Украины, который за день до голосования внес на рассмотрение парламента собственный законопроект.

«Как результат - ни правительственный, ни президентский законопроекты не набрали достаточного количества голосов, что и было прогнозировано», - подчеркнул эксперт.

Таким образом, отметил он, был заблокирован ряд социальных программ правительства, что, в частности, стало причиной невозможности повышения зарплат и индексации потерь населения от инфляции. «Думаю, что целью Президента, который, очевидно, все чаще рассуждает о втором сроке (президентском – УНИАН), было предотвратить, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО получила какие-то дополнительные баллы в глазах людей, после того, как ей позволили бы распределить 30 млрд. дополнительных доходов бюджета», - отметил К.БОНДАРЕНКО.

Говоря о неудачной попытке выразить недоверие правительству, эксперт выразил мнение, что недальновидность инициаторов голосования о недоверии правительству привела к тому, что Ю.ТИМОШЕНКО стала практически неуязвимой для критики оппонентов.

«Вместо недоверия Кабинет Министров получил фактически вотум доверия от парламента, при этом из рук своих политических оппонентов. Думаю, эта недальновидная позиция оппонентов правительства по крайней мере станет наукой для будущих политиков, а уже задекларированные «регионалами» планы повторить вотум недоверия осенью выглядят несколько комично», - подчеркнул К.БОНДАРЕНКО.