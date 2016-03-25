В БПП заявили, что Фирсов и Томенко получили "статус тушек" и должны быть лишены мандатов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Луценко отметил, что, согласно статье 81 Конституции, полномочия народных депутатов прекращаются досрочно в случае “невхождения народного депутата, избранного от политической партии или выхода народного депутата из состава такой фракции”.

“Господин Фирсов и г-н Томенко заявили о выходе из нашей фракции. Таким образом, они получили «статус тушки», которая вышла самостоятельно из фракции, и, согласно Конституции, должны быть досрочно лишены мандатов. Это норма Конституции, а наша партия, как законопослушная, ее выполняет”, - сказал Луценко.

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Кроме того, он подчеркнул, что ни один депутат, который во фракции БПП занимает отдельную позицию в своих высказываниях или голосованиях, никогда не исключался из фракции и «никоим образом не ущемлялся».

“Но тот, кто выходит из фракции, будучи избранным по спискам, и разрывает свои отношения и с партией, за которую голосовали люди, согласно действующей Конституции, согласно Основному Закону, не может быть депутатом”, - сказал лидер фракции БПП.

Он выразил мнение, что Фирсов и Томенко это осознавали.

Луценко добавил, что ему очень жаль, потому что с Томенко его связывают многие годы хороших товарищеских отношений, но он сознательно шел на это.

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“Фирсов депутат молодой, который, к сожалению, не написал ни одного закона, однако сделал много громких заявлений. И также выходом из фракции хотел подчеркнуть свою особенность. Окей, у него сейчас есть полная возможность занимать свою особую позицию в рамках любой другой политической силы или общественного движения”, - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, Томенко 25 декабря 2015 года заявил о выходе из фракции партии “Блок Петра Порошенко”. Фирсов вышел из фракции «БПП» 8 февраля 2016 года.

Сегодня, 25 марта, съезд партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность»» принял решение о досрочном прекращении полномочий Томенко и Фирсова в связи с их выходом из состава парламентской фракции «БПП».