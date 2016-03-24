У Порошенко хотят досрочно лишить депутатских мандатов Фирсова и Томенко - СМИ

Соответствующую инициативу на ближайшем съезде должен предложить лидер блока Виталий Кличко, передает ZN.UA со ссылкой на свои источники.

По словам собеседника, "АП навязывает Кличко механизм, по которому съезд БПП примет решение лишить этих депутатов полномочий".

Сам Кличко эту информацию опроверг. "Съезд запланирован и должен состояться до конца этой недели. Я не собираюсь инициировать лишение мандатов Фирсова и Томенко", - заявил он изданию.

В то же время депутат Егор Фирсов подтвердил в комментарии ZN.UA информацию о существовании планов относительно лишения его мандата. "Да, это правда. Они планируют сделать это на съезде. Он должен был состояться 23 марта, но был перенесен из-за отъезда Кличко", - сказал он.

Фирсов также предположил, что, действуя таким образом, руководство блока пытается предостеречь других депутатов от попыток выйти из фракции БПП. Такого же мнения придерживается и другой претендент на лишение мандата - Николай Томенко.

Томенко заявил, что ему предварительно известно о намерениях руководства БПП, однако он не знает, когда именно это произойдет. По его словам, "теоретически" ЦИК может сделать соответствующее объявление в отношении уже избранных депутатов только на основании решения ВР, или же руководству партии придется подавать на депутата в суд.

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Согласно 184 статье Конституции, депутат может быть лишен мандата, если он прошел в парламент по списку политической партии, но не вошел в ее фракцию или вышел из нее (мажоритарщиков эта норма не касается - Ред.) Однако, как напомнил Томенко, 2 часть этой же статьи предусматривает, что депутат может быть досрочно лишен мандата на основании закона "Об императивном мандате", который пока не принят.

"Правильный путь – принять закон ("Об императивном мандате" – Ред.). Вот пусть проголосуют, примут закон, и я уже тогда готов сдаться добровольно. Единственное, что я бы хотел кратко выступить с отчетом о выполнении предвыборной программы БПП, которую я никогда не нарушал, несмотря на то, что я никогда не был членом партии и зарегистрирован внепартийным", - сказал Томенко.

Ранее депутат Верховной Рады Егор Фирсов решил выйти из фракции "Блок Петра Порошенко", объяснив это своим возмущением ситуацией, сложившейся в политикуме вокруг своего коллеги Игоря Кононенко, которого называет коррупционером и "неприкосновенным лицом в нашей стране".