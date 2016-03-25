Под ГПУ требуют отставки Шокина из-за "чисток" среди следователей по делу "бриллиантовых прокуроров" (фото)

Около сотни человек пикетируют ГПУ с призывами к отставке генпрокурора Виктора Шокина, передает "Украинская правда".

Как сообщал УНИАН, утром 24 марта Сакварелидзе заявил, что увольнения следователей по делу "бриллиантовых прокуроров" продолжаются. По его словам, семеро сотрудников ГПУ, которые занимались делом "бриллиантовых прокуроров", уже получили уведомления об увольнении.

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В свою очередь у Шокина уверяют, что заявления заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе об увольнении следователей по делу "бриллиантовых прокуроров" не соответствуют действительности.

Более того, заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе заявил, что у Виктора Шокина есть деловые связи с "бриллиантовыми" прокурорами Корнийцем и Шапакиным. "В нашем производстве около 40 коррупционных дел, но все как-то замкнулось на деле "бриллиантовых" прокуроров. Почему? Потому что генпрокурор Виктор Шокин в этом деле выступает как самый ярый адвокат и защитник Корнийца и Шапакина. Приближенных к нему людей", - заявил Сакварелидзе.