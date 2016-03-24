У Шокина заверяют, что не увольняли следователей в деле "бриллиантовых прокуроров"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Куценко заявил сегодня на брифинге в Киеве.

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"Вы слышали заявления о том, что члены команды Сакварелидзе сегодня были уволены с должности, получили соответствующие документы и это угрожает реформам в прокуратуре... сразу говорю, что соответствующая информация не соответствует действительности", - заявил Куценко.

По его словам, в соответствии с планом реформ в структуре ГПУ была создана Генеральная инспекция, которая фактически своими полномочиями полностью дублировала ранее созданное Управление расследований в уголовных производствах относительно работников прокуратуры, которое до этого работало по делу "бриллиантовых прокуроров".

"Две одинаковые структуры не могут существовать в одном органе, поэтому было принято решение о ликвидации указанного управления, а всем его работникам предложено переходить, подавать заявления во вновь созданное структурное подразделение Генинспекции, их заявления должны быть согласованы в соответствии с нашими регламентами и нашими правилами ГПУ руководителем Генинспекции Максимом Мельниченко, заместителем генпрокурора Давидом Сакварелидзе и назначение происходит при подписи генпрокурора", - заявил Куценко.

Также он добавил, что все заявления в Генинспекции должны анализироваться отделом внутренней безопасности.

"Уволен никто не был и сегодня тоже. Давид сегодня возмутился тем, что определенные люди в определенный срок находятся вне штата, однако это не является чем-то уникальным. Человек вне штата не считается уволенным, он получает заработную плату, должен посещать свое рабочее место, имеет свое удостоверение. Что касается наших коллег – они имели статус прокуроров или следователей ГПУ и находились вне штата в период рассмотрения их документов или подготовки документов о переводе их в Генеральную инспекцию", - отметил Куценко.

Как сообщал УНИАН, утром 24 марта Сакварелидзе заявил, что увольнения следователей по делу "бриллиантовых прокуроров" продолжаются.

По его словам, семеро сотрудников ГПУ, которые занимались делом "бриллиантовых прокуроров", уже получили уведомления об увольнении.

"Еще месяц назад они все были выведены за штат, чтобы парализовать всю работу нашего управления, чтобы парализовать суд по "бриллиантовым прокурорам". Всех работников, которые принимали участие в деле "бриллиантовых прокуроров", сегодня известили об увольнении", - заявил Сакварелидзе.

Бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых «бриллиантовых прокуроров» в суд.