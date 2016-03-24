Сакварелидзе рассказал о деловых связях Шокина с "бриллиантовыми" прокурорами

У Виктора Шокина есть деловые связи с "бриллиантовыми" прокурорами Корнийцом и Шапакиным. Об этом заявил заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе. Его цитирует "Украинская правда".

Читайте такжеСакварелидзе о деле "бриллиантовых прокуроров": ГПУ разрешила обыски и прослушку следователей

"В нашем производстве около 40 коррупционных дел, но все как-то замкнулось на деле "бриллиантовых" прокуроров. Почему? Потому что генпрокурор Виктор Шокин в этом деле выступает как самый ярый адвокат и защитник Корнийца и Шапакина. Приближенных к нему людей", - заявил Сакварелидзе.

"Есть такой термин – управляющий делами. Вот Корниец сам по себе "управляющий делами" Шокина. Есть также информация, что некоторое время он был его водителем. Это доказывается изъятыми у Корнийца документами, которые привязывают его к Шокину", - добавил он.

Сакварелидзе заявил, что его и его команду обманули, пообещав провести реорганизацию отдела, а на самом деле сейчас их всех пытаются дискредитировать и уволить.

"Они пришли и поверили мне, президенту, по указу его была создана эта служба. 7 следователей, 4 прокурора и несколько ІТ-специалистов создали серьезную опасность для системы. Для Шокина, для его заместителя Столярчука, для его заместителя Севрука", - заявил Сакварелидзе.

Если система кардинально не изменится, то в Украине продолжится "такой же дерибан", считает он.

Читайте такжеШокин запретил ГПУ передавать дела в антикоррупционные ведомства - активист (документ)

Как сообщал УНИАН, бывшего заместителя прокурора Киевской области Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Также во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл. а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.