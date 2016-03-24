Пресс-секретарь Яценюка подтвердила ночную встречу с Ахметовым

Пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо на своей странице в Facebook подтвердила, что глава правительства в ночь с 23 на 24 марта 2016 года проводил встречу с владельцем группы компаний СКМ Ринатом Ахметовым в здании Кабмина.

"Это была одна из многих плановых встреч премьер-министра Украины, которые он проводит с собственниками, руководителями и менеджерами бизнеса - как государственного, так и частного, в рамках системного мониторинга Кабинетом министров деятельности крупнейших предприятий, которые обеспечивают создание рабочих мест, уплату налогов и экспортную валютную выручку", - сообщила Лаппо.

По ее словам, во время встречи обсуждались вопросы уменьшения объемов валютной выручки от компаний, в том числе собственником которых является Ахметов, что может потянуть за собой уменьшение уплаты налогов в государственный бюджет, а также вопросы стимулирования экспорта.

"Премьер-министр получил объяснение, что уменьшение объема валютной выручки связано с существенным падением на внешних рынках цен на экспортную продукцию компаний, к которым имеет отношение Ринат Ахметов. В частности, металл и руду", - отметила пресс-секретарь Яценюка.

Также Лаппо сообщила, что по итогам встречи было решено провести встречу премьера с крупнейшими украинскими экспортерами "с целью принятия мер стимулирования увеличения объемов экспорта, валютных поступлений в страну, сохранения рабочих мест и курсовой стабильности".

Относительно многочисленных запросов СМИ относительно встречи Главы Правительства с Ринатом Ахметовым. Это была одна из многих плановых зуст... Опубликовано Ольгой Лаппо24 марта 2016 г.

Как ранее сообщал УНИАН, журналист проекта "Схемы" зафиксировал ночью возле Кабинета министров Украины автомобиль бизнесмена Рината Ахметова.