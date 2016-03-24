Керри и Лавров обсудят в Москве ситуацию на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал Лавров перед началом переговоров с Керри.

"Как мы и договаривались, мы сегодня посвятим основное внимание взаимодействию на международной арене, прежде всего по сирийскому урегулированию, но обсудим также другие проблемы: ситуацию в регионе Ближнего Востока и севера Африки. Обменяемся мнениями о том, как международное сообщество может способствовать урегулированию украинского кризиса",- сказал Лавров.

В свою очередь Керри отметил, что "две могучие державы, такие как наши, могут сотрудничать, несмотря на разногласия по ряду вопросов".

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"Мы можем, когда возникает такая необходимость, сделать все возможное, чтобы справиться с этими вызовами. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча будет конструктивной", - сказал он.

Керри добавил, что переговоры в Москве позволят открыть путь для дальнейшего прогресса по Сирии и другим проблемам.

"Многие надеются на то, что наша сегодняшняя встреча и те встречи, которые проходили в последнее время, что они действительно смогут позволить нам открыть путь для дальнейшего прогресса по многим важным вопросам", - сказал он.

По словам госсекретаря США, "в частности, конфликт в Сирии - нужно с ним покончить как можно скорее".

"Нужно также найти возможности, чтобы сотрудничать по другим важным вопросам, по другим вызовам, с которыми мы сталкиваемся, в частности, в Йемене, в Ливии, в том, что касается мира на Ближнем Востоке", - добавил Керри.